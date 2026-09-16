Илияна Йотова откри бюст-паметник на княз Александър I Батенберг в Русе

Президентът участва в откриването на новата учебна година в СУ „Христо Ботев“ и разговаря с младежи за бъдещето на Русе

Президентът Илияна Йотова посети Русе, където заедно с кмета Пенчо Милков откри бюст-паметник на княз Александър I Батенберг. В програмата на държавния глава бяха включени още тържеството за началото на учебната година в СУ „Христо Ботев“ и среща с представители на Младежкия парламент.

Официалната церемония по откриването на монумента се състоя на площад „Княз Александър Батенберг“. Сред присъстващите бяха представители на държавната и местната власт, Русенската митрополия, дипломатически представители, членове на инициативния комитет и граждани.

Паметникът е изграден по инициатива на комитет с председател Емил Вичев. За реализирането на идеята са били събрани над 800 подписа, като според организаторите повече от половината от подкрепилите инициативата са млади хора.

В словото си президентът Илияна Йотова подчерта ролята на Александър I Батенберг в ключови моменти от българската история и при осъществяването на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Държавният глава отбеляза и специалната връзка на княза с Русе. Именно през дунавския град Александър Батенберг преминава при пристигането си в България през 1879 г., а Русе остава свързан с важни моменти от политическия му път.

Кметът Пенчо Милков също акцентира върху историческата връзка между княза и града и благодари на инициативния комитет за реализирането на проекта.

Специален гост на церемонията беше германският обществен деятел Ангелика Солвей, чиято фамилия по майчина линия е родствено свързана с династията Батенберг. Тя определи Александър I като пример за човек, поставял свободата, справедливостта и честността над личните си интереси.

Бюст-паметникът беше осветен от Русенския митрополит Наум, след което бяха поднесени венци в памет на княза. Общинският духов оркестър изпълни химните на България и Европейския съюз, а присъстващите почетоха Александър I с минута мълчание.

Йотова откри учебната година в най-старото училище в Русе

По-рано през деня президентът и кметът на Русе участваха в тържественото откриване на новата учебна година в СУ „Христо Ботев“. Училището, чието начало е поставено през 1838 г., посрещна своята 189-а учебна година.

В приветствието си Илияна Йотова се обърна към учениците и преподавателите и подчерта значението на учителската професия. Тя пожела на младите хора да пазят връзката си с България и да следват мечтите си.

По традиция дванадесетокласниците предадоха символичния Ключ на познанието на първокласниците, а най-малките ученици преминаха под венец от здравец, преди за първи път да влязат в класните си стаи.

Среща с младите хора на Русе

Визитата на президента завърши в Международния младежки център, където Илияна Йотова разговаря с представители на Младежкия парламент – Русе.

Младежите представиха своите инициативи и идеи за развитието на града и поставиха въпроси за възможностите пред младите хора и участието им в обществения живот.

Разговорът премина в открит формат, като акцент беше поставен върху активната гражданска позиция и необходимостта от постоянен диалог между младите хора и институциите.

Така посещението на президента в Русе съчета три основни теми – съхраняването на историческата памет, значението на образованието и участието на младите хора в обществения живот.