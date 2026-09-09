Илия Ангелов и Таня Бойчева се срещат с публиката в Ямбол в „Пресечна точка“

Вокалистът на „Диана Експрес“ и неговата съпруга ще представят книгите си на 10 септември в Художествената галерия „Жорж Папазов“

Музика, поезия и лични истории ще се преплетат в литературно-поетичната среща „Пресечна точка“, която ще събере Илия Ангелов и Таня Бойчева с публиката в Ямбол. Събитието е на 10 септември от 18:00 часа в Художествената галерия „Жорж Папазов“, а входът е свободен.

Съпрузите и творчески партньори ще представят две свои книги – автобиографичното издание на вокалиста на „Диана Експрес“ „Човекът в сянка, но винаги на предна линия“ и третата стихосбирка на Таня Бойчева „Полет“.

Илия Ангелов разказва за седем десетилетия живот и музика

По време на срещата Илия Ангелов ще разкаже за детството, мечтите, музиката и хората, оставили следа в неговия житейски и творчески път.

Публиката ще може да научи повече и за човека зад гласа, познат от песни като „Молитва за дъжд“, „Северина“, „Блус за двама“, „Наследство“, „Утре започва от днес“, „Не плачи за мен, България“ и „Откровение“.

Поезия, която се превръща в музика

Таня Бойчева ще представи третата си стихосбирка „Полет“. Голяма част от нейните текстове са превърнати в песни с музика на Илия Ангелов, а съвместните им творчески проекти са отличавани на музикални фестивали.

Родената в Ямбол авторка започва да пише още като дете, а през годините нейният творчески път преминава и през международни литературни конкурси. Наред с писането тя работи професионално като логопед.

„Пресечна точка“ няма да бъде само представяне на две книги. Разговорът ще засегне и общия живот на двамата творци, предизвикателствата и компромисите, вдъхновението да създаваш изкуство заедно с човека до себе си и живота зад сцената.

Събитието се организира с подкрепата на Община Ямбол и Художествената галерия „Жорж Папазов“.

Началото е в 18:00 часа на 10 септември, а входът е свободен.