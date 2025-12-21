Игнажден в Пловдив

От 20-ия ден на месец декември светата Православна църква отбелязва Предпразненството на Рождество Христово, подготвяйки се за посрещането на този светъл празник.

В същия ден тя отдава почит и на великия Божий угодник – свети Игнатий Антиохийски, наречен Богоносец.

По повод празника с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, възглави архиерейска света Литургия в митрополитския храм „Св. вмчца Марина“ в Пловдив. В съслужение с епископа бяха архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник и председател на храма, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, храмовото духовенство и дякони, водени от митрополитския протодякон Илиян Александров.

Литургичните песнопения изпълни митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

Дошлите за празника богомолци със сърце и душа участваха в песнопенията и молитвословията на светата Литургия, изпросвайки от нашия Господ и Спасител Иисус Христос здраве, благоденствие и душевно спасение за всички християни.

В края на богослужбата Белоградчишкият епископ Поликарп произнесе слово, посветено на един от най-древните и най-дълбоки свидетели на Христовата истина – св. свщмчк Игнатий Богоносец. Първият викарий преподаде на всички архипастирския поздрав и светителски благослов на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай.

