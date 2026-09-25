ИДЕС награди отлични студенти с две парични стипендии



Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България връчи две стипендии на стойност 600 и 500 евро на двама Магистри, отличили се с високи академични успехи. Стипендиите са на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков и ежегодно отличават най-изявените студенти в областта на счетоводството, финансовия контрол и одита.

Инициативата се реализира за пета поредна година, като целта на ИДЕС е да окаже нужното признание към труда на бившите председатели на Института, като в същото време се надява да мотивира кариерно младите таланти и да ги насочи по-фокусирано към професията дипломиран експерт-счетоводител.

Историята и признанието към градителите на професията в България са важен фокус на ИДЕС през 2026 г. в контекста на три значими годишнини за професионалната общност – 95 години от възникването на независимия финансов одит в България, 35 години от възстановяването на одиторската професия и 30 години от създаването на ИДЕС. Тези годишнини са символ не само на традиция и устойчивост, но и на отговорността на професията да изглажда следващите поколения одитори.