И през следващата седмица „БулевАрт“ ще ви предложи интересни събития

След силното начало на празници, поводи за празнуване и веселие, „БулевАрт – мрежа на сетивата“ продължава с богата палитра от забавления.

Един чудесен начин да се включите в нощния и културния живот на Бургас. Обектите на „БулевАрт“ се грижат за вашата форма и настроение, като ви предизвикват с нова доза събития, с които да загрявате за предстоящото лято. Не чакайте до последния момент – започнете да тренирате своята парти издръжливост още от тази седмица.

12 март /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч., QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR

Вторник е време за куиз емоция с приятели. Играта, която проверява нивото ви на знания и всеки път научавате нещо ново. За информация и записване: +359 879 118 020.

13 март /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:30 ч., QUIZ NIGHT SHOW ESCOBAR

Време е за поредната битка на знания. Куизът има и своя социален принос – общуването с различни хора помага да разберем по-добре другите и себе си. За информация и записване: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. Възраждане № 6, от 19:30 ч., QUIZ В БУРГАС

Обичате ли игри като „Стани богат“, „Последният печели“ или „Кой да знае“? А искате ли да участвате в такава с вашите приятели, докато се наслаждавате на свежи напитки и приятна атмосфера след края на работния ден? За информация и записване: +359 87 647 599.

14 март /четвъртък/

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 21:00 ч., Stand-up Comedy in English with Donald McNair and Sam Martin

Пригответе се за стендъп комеди шоу, но на английски в Бургас! Потопете се в забавния свят на двама американци, които живеят в България. Комиците Доналд Макнеър (Donald McNair) и Сам Мартин (Sam Martin) ще споделят своите уникални гледни точки за живота в България. За информация: +359 87 647 5990.



15 март /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Каквито и да са ви певческите умения имате възможност да изпеете от сърце любимата си песен на хората, които обичате. Не пропускайте да бъдете част от тази магия! За информация: +359 879 118 020.

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 23:30 ч., G.R.A.S

На въпроса „Was ist das?“ отговаряме с кратко G.R.A.S от Бургас. Бандата се сформира в края на 2004 г. от бивши членове на група „Фанданго“ и свири готина авторска рок музика. Зад името на групата стоят Стефка Емилова – вокал, Светослав Михайлов – китари и вокал, Стефан Попов – барабани и Юри Божинов – бас. За информация: +359 87 647 5990.

16 март /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Целият живот на човек е свързан с музиката. Историята на музиката в много отношения е историята на хората. Ред е да се отпуснете и да попеете силно песента, която е оставила най-голям отпечатък във вашия живот. За информация: +359 879 118 020.

17 март /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., SALSA Sunday

За да сте добри танцьори на салса трябва да ви танцуват сърцето и душата! Салса – танцът, благодарение на който изглеждате красиви. За да сте по-гъвкави и чаровни се доверете на професионалните инструктори от „Танцово Студио 29“. Музиката започва! Най-добрият урок и най-доброто Салса парти ви очакват! За информация: +359 879 118 020.

Сцена БулевАрт, ул. „Възраждане“ № 2, от 18:00 ч., Live guitar

През цялата седмица на сцена „БулевАрт“ може да чуете невероятните музикални изпълнения на Илиян Дяков, Коцето Дяков и Дилян Дяков. Атмосферата около тях винаги е празнична! Те ще се погрижат за вашето добро настроение и ще ви накарат да потанцувате и да попеете заедно с тях. За информация: + +359 89 664 2624.

До 18.03.2024 в галерия „ПРОЛЕТ“, ул. „Лермонтов“ № 32, ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА изложба-живопис – „РОЗОВИ ПЯСЪЦИ / НАМИБИЯ“.

Десислава Юлий Минчева е родена 1956 г. в София. Завършва специалност „Живопис“ в Национална художествена академия в класа на акад. Светлин Русев (1981). Автор е на над 50 самостоятелни изложби – у нас и в чужбина (Франция, Германия, Финландия, Македония, Австрия, Китай). Носител на Златен медал за рисунка на Фондация „Агаци“, Италия. Член е на Изпълнителното Бюро на Съюза на българските художници /СБХ/ и професор по рисуване в Националната художествена академия /НХА/. Изнасяла е лекции в Париж, Мексико сити, Барселона, Милано, Сиан, Ханджоу. Десислава Минчева е носителят на Националната награда за живопис „Захарий Зограф” за 2020 г. Това е втората жена художник, носител на наградата, в над 40-годишната й история. За информация: + 0887 790 487.

До 26.03.2024 в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, ,,МЕЦОТИНТО“ – изложба графика ХРИСТО КЕРИН

Христо Керин работи в областта на графиката и илюстрацията. Считан е за един от най-добрите майстори на екслибрис в световен мащаб. Има реализирани над 30 самостоятелни изложби и участия в над 150 международни изложби, биеналета, триеналета и конкурси за графика, екслибрис и миниатюра в САЩ, Канада, Аржентина, Мексико, Китай, Япония, Белгия, Франция, Испания, Италия, Англия, Чехия, Словения, Сърбия, Турция, Македония, Румъния, Гърция, България, Полша, Португалия и др. Лауреат на множество награди за графика, сред които Първа награда на Международен конкурс за екслибрис – Бодио Ломнаго, Италия (2002), Номинация на Международен конкурс за графика – Акуи Терме, Италия (2007, 2011), Награда на Международна изложба за екслибрис – Тайпе, Тайланд (2009), Номинация на Национален конкурс Алианц България (2009), Първа награда на Международен конкурс за екслибрис “Контратала “ – Испания (2010) и др. Христо Керин е член на Журито на второто и третото издание на Международен екслибрис конкурс Варна. За информация: +359 56 841 549.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

