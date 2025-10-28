И догодина в Разград ще има безплатно лятно кино

И през 2026 г. в Разград ще се реализира инициативата „Лятно кино в Разград“. Тази тема обсъдиха днес Кметът на Община Разград Добрин Добрев и Александър Сано – известен български актьор и един от създателите на „OpenAir Cinema“ – инициатива, която организира прожекции на български филми в много градове в страната включително Разград през тази година.

В разговора бяха уточнени и конкретните дати, на които ще се реализира инициативата „Лятно кино в Разград“. През 2026 г. това ще са 10, 11 и 12 август, а кои ще са филмите ще стане ясно на по-късен етап. Припомняме, че през август 2025 г. на три различни локации – в парка, пред ОКЦ и в жк „Орел“ – на голям интерес се радваха прожекциите на „Гунди“, „Без крила“ и „Пулсът на танца“.

Александър Сано сподели с Кмета Добрин Добрев подробности и за други свои инициативи, като продуцирането на филм за футболната легенда Христо Стоичков. Разказа и за създаването на автокиното и за комуникацията с местната власт по повод реализацията й, като акцентира върху необходимостта управниците да имат отношение към изкуството.

В срещата участваха и началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки“ в Община РазградКатерина Ганева, както и Григор Минков.

