Художникът Кольо Кехайов представя „Фрагменти“, ретроспективна изложба в Бургас

На 11 септември от 18.00 часа в БХГ „Петко Задгорски“ ще бъде представена ретроспективна изложба на художника Кольо Кехайов.

Платната в експозицията се обединяват около заглавието „Фрагменти“.

Кольо Кехайов е роден 1944 г.

Завършил е Художествената Академия в София, специалност „Стенопис“, в класа на проф. Георги Богданов.

Автор е на множество декоративно- монументални произведения, някои от които са: Входен знак с. Прилеп (в съавторство със Ст. Цанев), Керамично пано- Олимпийски стадион, Москва; Декоративна пластика с бетон и мозайка на сградата на Операта- Бургас; Декоративно-пластичен портал на сцената на Зала „Младост“- Бургас (в съавторство с Г. Гьонев); Входен знак на НХК; „Часовникът“, Бургас и релефа в основата на Часовника и др.

Кольо Кехайов е проектирал и реализирал с екип художествено-пространственото оформление на няколко музейни експозиции – Археологически музей – Бургас; Музейна експозиция – Царево; Музейна сбирка „Морско общество“ – Бургас; Музей на авиацията – Летище Бургас; Музейна експозиция „Подводна археология“- Китен

През годините има много участия в регионални, национални, международни и групови изложби с живописни творби.

Има и редица самостоятелни изяви.

Директор на БХГ „Петко Задгорски“ 1995-96 г.

Работил като уредник в Авиоизложение-Летище Бургас 1997-2000 г.

Работил като уредник в БХГ „Петко Задгорски“ 2000-2010 г.

Член на СБХ – секция живопис от 1978 г.

