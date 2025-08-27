Художниците от „Арт“ школата бяха оценени с най-голямото отличие и първи награди във фестивала „Утринна звезда“

Възпитаниците на „Арт“ школа към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ Шумен се завърнаха от участие в XVIII издание на Международния фестивал на изкуствата „Утринна звезда“, който се проведе от 18 до 25 август в КК „Златни пясъци“.

В продължение на 7 дни младите таланти на школата имаха възможност да рисуват на морския бряг, а темите, които организаторите поставиха още в първия ден на фестивала, бяха „Морски пейзаж“ и „Част от мен…“.

Всеки ден на фестивалната сцена бе представена богата програма от индивидуални и групови изпълнения от България, Румъния, Русия и Украйна в разделите – музикално, танцово, театрално и цирково изкуство. Част от съпътстващата програма на фестивала бе и посещение на XXIII Международно биенале на графиката Варна.

Жури, с председател Елена Костадинова, определи следните награди:

Диплом „GOLD WINNER“ – най-голямото отличие и единствено в раздел „Изобразително изкуство“, както и Плакет „Утринна звезда“ на „Арт“ школа към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ Шумен. Наградата включва ваучери за участие в Арт лагер, гр. Банско и МФИ „Утринна звезда“ през 2026 г.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА на журито за най-впечатляваща рисунка бе връчена на Стефания Хаджииванова, 9 клас.

Отличени с първа награда са Диляна Димитрова, Стефания Хаджииванова и Емили Димитрова.

С втора награда са наградени Еда Ферханова, Александра Йорданова, Пламена Неделчева, Станислав Стоянов, Даяна Василева, Полина Арнаудова, Ахмед Несрин.

На трето място са Никол Арнаудова, Дуйгу Джелил, Изабел Димитрова, Симона Цветанова, Серкан Ердалов.

Участието на „Арт“ школата във фестивала се осъществи с подкрепата на Община Шумен и Общински фонд „Култура“.

