„Художниците на Стара Загора – палитра от истории“: безплатен градски тур на 12 и 13 септември

Туристическият информационен център организира тематичен безплатен градски тур, посветен на художниците, оставили своя отпечатък върху културния живот на Стара Загора

На 12 и 13 септември 2026 г. от 10.00 ч. жители и гости на града ще могат да се включат в разходката „Художниците на Стара Загора – палитра от истории“.

По време на тура участниците ще се запознаят с живота и творческия път на личности като Атанас Гюдженов, Антон Митов, Димитър Гюдженов, Димитър Караджов, Георги Славов, Иван Попчев и други художници, свързани с художествения и културния живот на града.

Разходката ще представи любопитни и малко познати истории за творците и ще проследи как се е променяло мястото на художника в обществения и културния живот на Стара Загора през различните епохи.

Тематичният тур няма да бъде ограничен до музейните експозиции. Улиците на Стара Загора ще бъдат своеобразният маршрут към историите на хората, които са виждали и пресъздавали града със своите очи и четки.

Сборният пункт е пред Туристическия информационен център на бул. „Руски“ №27. Предварително записване: на място в Туристическия информационен център, на тел. 042/62 70 98 или чрез формуляра за записване.