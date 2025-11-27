Художници от Смолян ще представят традиционна годишна изложба

За тринадесети път група художници от Смолян ще представят своя изложба живопис на 1 декември т. г., понеделник, от 18 часа в зала „Петър Стайков“ на КДК, съобщи председателят на клуба Светозар Казанджиев.

В навечерието на светлите Рождественски празници могат да се видят 42 платна – пейзажи, портрети, графики и композиции на проф. Ружко Челебиев, Елка Василева-Пашалиева, Живка Кисьова, Стефан Данчев и Андрея Мановски.

Преди 13 години е първата експозиция, организирана и представена в залата на клуба по идея на Стефан Данчев, художник и уредник в Художествената галерия – Смолян. Всяка година към първите участници Стефан Данчев и Живка Кисьова се присъединяват различни творци, които утвърждават идеята като една от най-съществените прояви на КДК.

Изложбата ще остане на вниманието на смолянчаните и гостите на града до 15 декември тази година. Тя дава възможност да откриете своя подарък за любимите хора, близки и приятели в навечерието на Коледа и Нова година.

