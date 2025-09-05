Художествена галерия – Стара Загора ще работи с вход свободен на 6 септември

В Деня на Съединението на Източна Румелия с Княжество България, 6 септември 2025 г. (събота), Художествена галерия – Стара Загора ще работи с вход свободен от 10.00 ч. до 18.00 ч.

Тази година, поради извършващите се ремонтни дейности в парк „Пети октомври“, общоградският ритуал за преклонение пред делото и подвига на участниците в Съединението няма да може да се проведе пред Паметника на защитниците на Стара Загора.

Събитието ще се състои на 6 септември 2025 г. от 10.30 ч. в двора на Военно формирование 24 150 – Втора Тунджанска механизирана бригада, където се намира Паметника на загиналите в Сръбско-българската война. Ще бъде осигурен свободен достъп за всички граждани, желаещи да присъстват.

