Художествена галерия – Стара Загора ще представи произведения на значимибългарски творци
Експозицията може да бъде разгледана до 15 септември 2025 г.
В камерна зала на Художествена галерия – Стара Загора на 19 август 2025
г. (вторник), от 10.00 ч., може да бъде разгледана изложбата „ОТВЪД
ХРОНОЛОГИЯТА. Имена от художествения живот в Стара Загора през първите
десетилетия на ХХ век“. В експозицията чрез текстове се маркират някои
важни моменти от зараждането на художествения живот в нашия град.
Представени са подбрани произведения на художниците Васил Димов, Димитър
Гюдженов, Никола Кожухаров, Васил Маринов, Васил Костакев, Евгения
Илиева-Лепавцова, Васил Тодоров и Никола Аръшев, които са една
представителна извадка от живописната колекция на галерията от този
период.
Изложбата се реализира със специалното съдействие на ДА – Стара Загора,
Библиотека „Родина“ – Стара Загора и РИМ – Стара Загора. Официално
откриване не се предвижда, а Експозицията може да бъде посетена до 15
септември 2025 г.
Екип на изложбата: Джулиана Гутова, Росица Шидерова, Димо Димов и Катя
Тинева-Гюрковска