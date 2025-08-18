Художествена галерия – Стара Загора ще представи произведения на значимибългарски творци

Експозицията може да бъде разгледана до 15 септември 2025 г.

В камерна зала на Художествена галерия – Стара Загора на 19 август 2025

г. (вторник), от 10.00 ч., може да бъде разгледана изложбата „ОТВЪД

ХРОНОЛОГИЯТА. Имена от художествения живот в Стара Загора през първите

десетилетия на ХХ век“. В експозицията чрез текстове се маркират някои

важни моменти от зараждането на художествения живот в нашия град.

Представени са подбрани произведения на художниците Васил Димов, Димитър

Гюдженов, Никола Кожухаров, Васил Маринов, Васил Костакев, Евгения

Илиева-Лепавцова, Васил Тодоров и Никола Аръшев, които са една

представителна извадка от живописната колекция на галерията от този

период.

Изложбата се реализира със специалното съдействие на ДА – Стара Загора,

Библиотека „Родина“ – Стара Загора и РИМ – Стара Загора. Официално

откриване не се предвижда, а Експозицията може да бъде посетена до 15

септември 2025 г.

Екип на изложбата: Джулиана Гутова, Росица Шидерова, Димо Димов и Катя

Тинева-Гюрковска

Facebook

Twitter



Shares