В залите си на първия етаж Художествена галерия Силистра подреди нова изложба от класически творби, собственост на Художествена галерия Русе.

Между авторите личат имената на Владимир Димитров – Майстора, Златю Бояджиев, Бенчо Обрешков, Светлин Русев, Васил Стоилов, Калина Тасева, Илия Петров, Володя Кенарев и други.

Изложбата ще бъде достъпна за любителите на изобразителното изкуство от 6 Ноември /четвъртък/ от 10:00 часа.

