“Хуауей Технолоджис България“ дари оборудване за обучение по роботика на всички училища в община Русе

В Канев център днес се състоя церемония по предаване на дарение от „Хуауей Технолоджис България“ за всички училища на територията на община Русе.

Ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова и заместник-директорът на отдел „Корпоративни партньорства и обществени инициативи“ на компанията Руслан Цанков подписаха меморандум за сътрудничество. 22 учебни заведения получиха оборудване по проект „Роботилница“, по който ученици от трети и четвърти клас ще се включат в специални работилници, където ще научат как да сглобяват и програмират роботи. Специален гост на събитието бе кметът Пенчо Милков, който изказа благодарности към представителите на „Хуауей Технолоджис България“ за сътрудничеството, което по неговите думи сбъдва мечти.

„В лицето на компанията виждам истинско желание да помага на нашата местна общност и аз съм уверен, че в бъдеще съвместната ни работа ще се задълбочава. Русенският университет е огромно богатство, което се доказва ежедневно с изключителната отдаденост на неговите преподаватели“, каза още кметът.

Според ректора доц. д-р Десислава Атанасова е важно децата да се запознаят с технологиите от възможно най-ранна възраст. Това е единственият вариант да се създадат бъдещите специалисти в инженерната област.

Почетният ректор и председател на Общото събрание на русенската алма матер акад. Христо Белоев сподели, че дарението на „Хуауей Технолоджис България“ е поредната стъпка за това русенските деца да творят и да бъдат в една среда, която ги вдъхновява да разгърнат своето въображение. Според началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева подписването на меморандума отваря пътя на познанието на учениците в община Русе, за да се изградят като търсещи личности.

По време на събитието стана ясно, че от 25 октомври започва обучителен курс в Центъра за върхови постижения с организатори Русенският университет и Центърът за ученическо, техническо и научно творчество. В него учители ще имат възможност да опреснят своите знания по блоково базирано програмиране, като ще има и втора част по скриптово програмиране за шести и седми клас. От Русенския университет отправиха покана към училищата в общината за 5-ото издание на Общинското състезание по роботика, което ще се проведе през 2026 г. Очакванията са отборите да се представят на още по-високо ниво предвид новите си знания.

На церемонията присъстваха още секретарят на община Русе Димитър Генков, директорът на отдел „Корпоративни партньорства и обществени инициативи“ на „Хуауей Технолоджис България“ Крис Шу и Рая Гунчева – директор на отдел „Връзки с обществеността“ в компанията, Велислав Йончев – директор на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество, както и представители на училища от община Русе.

Преди събитието в Русенския университет Пенчо Милков и Димитър Генков се срещнаха с представителите на Хуауей Технолоджис България“, с които обсъдиха дигитализацията на учебния процес, внедряването на изкуствен интелект в сферата на видеонаблюдението, както и STEAM обучението в русенските училища.

