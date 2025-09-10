сряда, септември 10, 2025
Последни:
Региона

Христо Стоичков пристига в Бургас за третото издание на детския футболен турнир „Пътят към звездите“

Редактор

Централният градски площад в Бургас „Тройката“ за трети път ще стане арена за среща на легендата на българския футбол Христо Стоичков с почитатели и бъдещи футболни надежди от морския град.

Утре, 11 септември, от 11.00 часа, Камата ще даде началото на футболния турнир за деца, родени до 2018 г. – „Пътят към звездите“, които ще покажат футболните си умения.

Събитието се организира с подкрепата на Община Бургас и е посветено на най-малките почитатели на футбола.

В турнира ще се включат отборите на ФК „Бургас спорт“, ФК „Нефтохимик Бургас“, ФК „Черноморец Бургас“ и ДФК „Звездичка“, „Атлетик Бургас“ и „Бургас 2024“, които ще изиграят по три футболни срещи.

Докато продължават детските мачове от 11.15 до 14.40 часа, Камата ще се срещне със своите фенове за автографи, снимки и подаръци – книгата „Христо Стоичков. Историята“, осигурена от TriA City Centre.

От 15.00 часа ще се проведе и официалната церемония по награждаване на участниците в турнира и закриване на събитието. 

Интересно от мрежата

Вижте още

Монтана ще си сътрудничи с четири европейски града в опазването на природата

Редактор

Русе е домакин на междурелигиозния младежки лагер „Rivers of Peace 2025″ от 4 до 8 август

Редактор

Таксата за битови отпадъци в Ямбол от 2026 г. според броя на ползвателите на имота

Редактор

Pin It on Pinterest