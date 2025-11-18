Хорови състави от София, Пловдив и Ямбол заедно на Въведение Богородично

Хорова школа „Проф. Георги Димитров“ ще посрещне в Ямбол певчески колективи от Пловдив и София по повод Деня на православната християнска младеж и семейство.

На 22 ноември, събота, от 17:00 часа в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ ще бъде поднесен красив букет от българската и световна хорови традиции, в това число обработки на български фолклор и известни поп-композиции в многогласен аранжимент. Входът за концерта е свободен. Шестата поред хорова среща, посветена на Въведение Богородично, се организира от Община Ямбол, Народно читалище „Тракийска лира- 2012“ и Културно-информационен център „Безистен“. Музикални домакини са детският и дамският хорове на Ямболската школа „Проф. Георги Димитров“ с художествен ръководител Весела Пастърмаджиева. Преди по-малко от месец дамският хор се завърна със златен и сребърен медал от Международния хоров конкурс в Италия и сега ще поздрави ямболската публика с част от конкурсната си програма.Песенният форум има за цел да засили вниманието към традиционните български семейни ценности и възпитание, да сближи изпълнители от различни хорови състави, възрасти и градове, както и да обогати концертната традиция в град Ямбол, в който хоровото изкуство се развива вече близо век и половина. Първият хор в града е създаден от ученици в началото на учебната 1887-1888 г. Той е пеел при богослужения в църковния храм „Св. Георги“.Пътят на ямболската хорова школа „Проф. Георги Димитров“ също започва с ученици през 1967 г.

За близо 60 години над 5000 деца и младежи обогатяват своята музикална култура, благодарение на участието си в хòра. Повече от 40 музиканти, работещи в момента, както в Ямбол, така и по света, откриват магията на музиката именно чрез детския хор на Ямбол. Редица от най-известните български композитори са написали песни специално за ямболския хор. Ненапразно създателката на хоровата школа Стефка Пастърмаджиева е носител на званието „Почетен гражданин на Ямбол“, а нейната дъщеря и последовател – Весела Пастърмаджиева – на голямата Награда на Община Ямбол.

На 22 ноември в Културно-информационен център „Безистен“ ще се представят още два от най-добрите хорове в България. Академичен хор „Ангел Манолов“ при Национален студентски дом – София, е един от най-старите и утвърдени български хорове. Той е основан през 1933 г. от маестро Ангел Манолов към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 1998 г. до днес негов диригент е маестро Дарена Попова. Хорът е отличен с множество първи награди и златни медали от престижни международни хорови конкурси и фестивали в България, Великобритания, Испания, Португалия, Дания, Австрия и други държави. Носител е на плакет „Св. св. Кирил и Методий“ от президента на Република България, на „Златна лира и Кристално огърлие“ от Българския съюз на музикалните и танцови дейци, плакети на Министерството на културата, Българския хоров съюз, Съюза на българските композитори и др.

Мъжки хор „Стефка Благоева“ е основан през 2008 г. от възпитаници на Хòра на пловдивските момчета, ръководени от диригента Теодосия Панкова и формира последното звено от хоровата школа, наречена на своята основателка. Хорът има множество успешни изяви на национални и международни фестивали и конкурси, сред които „Тракийски хоров фестивал“-Ямбол, Панорама на камерните хорове-Пловдив, Международен фестивал на православната музика „Света Богородица – Достойно естъ“ – Поморие, Празник на духовната музика – Габрово, международни фестивали в Гърция, Северна Македония и др. Певческият състав има съвместни участия със световноизвестния оперен бас Паата Бурчуладзе и с Държавна опера-Пловдив. Понастоящем диригент е Милка Толедова, а хормайстор и корепетитор е Юлия Петрова.

