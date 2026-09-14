ХК „Труд“ триумфира с титла и още два медала на турнира „Труд КЪП“

Младите хандбалисти спечелиха злато и бронз при момчетата до 11 години и сребро при момичетата до 12 години

Отлично представяне записаха младите състезатели на ХК „Труд“ на турнира „Труд КЪП“. Домакините приключиха надпреварата с шампионска титла и бронзов медал при момчетата до 11 години, а момичетата до 12 години завоюваха сребърните отличия.

При момчетата ХК „Труд“ участва с два състава – „Труд 1“ и „Труд 2“. Двата отбора достигнаха до полуфиналите, където се изправиха един срещу друг. „Труд 1“ спечели със 17:7 и се класира за финала.

В спора за бронзовите медали „Труд 2“ победи „Чардафон“ (Габрово) с 16:13. В големия финал „Труд 1“ демонстрира убедителна игра срещу „Локомотив“ (Горна Оряховица) и спечели с 20:8, с което заслужи шампионската титла.

Сребро и при момичетата

Силно се представиха и момичетата на ХК „Труд“ до 12 години. В груповата фаза те победиха „Ловеч 98“ със 17:13 и „Панагюрище“ с 25:17.

На полуфинала „Труд“ се наложи над „Сливница“ с 19:16. В битката за титлата домакините отново срещнаха „Ловеч“, но след оспорван двубой отстъпиха с 15:19 и завършиха турнира със сребърните медали.

Три индивидуални отличия за ХК „Труд“

Представянето на клуба беше допълнено от три индивидуални награди. Христо Бухалийски от „Труд 2“ бе определен за най-добър защитник, Тодор Синджерлиев от „Труд 1“ стана голмайстор на турнира, а Вяра Вълчева заслужи отличието за най-добър вратар при момичетата.

Организаторът и представител на ХК „Труд“ Николай Нейчев благодари на състезателите, треньорите, родителите и кмета на Община Марица Димитър Иванов за подкрепата при провеждането на двудневната надпревара.

От клуба обявиха амбиция през следващата година „Труд КЪП“ да бъде разширен и в него да бъдат поканени и отбори от чужбина.