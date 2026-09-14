Хиляди поклонници посрещнаха Кръстовден на Кръстова гора

Празничните богослужения в манастира „Света Троица“ събраха вярващи от цялата страна, а духовниците отправиха молитви за мир и прекратяване на войните

Хиляди християни от различни краища на България се събраха в манастира „Света Троица“ на Кръстова гора, за да посрещнат празника Въздвижение на светия Кръст Господен – Кръстовден.

В навечерието на празника, на 13 септември, под звуците на манастирските камбани бяха посрещнати Пловдивският митрополит Николай и Сливенският митрополит Арсений. Те бяха приветствани от игумена на светата обител епископ Висарион, монашеското братство и множеството поклонници.

Празничната вечерня беше отслужена от Сливенския митрополит Арсений. В края на богослужението той се обърна към вярващите със слово за значението на Кръста в живота на християните. Пловдивският митрополит Николай призова присъстващите да се молят за мир и прекратяване на войните по света.

Малко преди полунощ започна традиционната празнична утреня. В края ѝ митрополит Арсений извърши чина на въздигането на светия Кръст. Беше издигнат Кръст, в който е вградена частица от Господния Кръст, а духовниците и вярващите се включиха в молитвата.

След утренята започна и празничната света Литургия, възглавена от Сливенския митрополит Арсений в съслужение с Пловдивския митрополит Николай и множество епископи, архимандрити и свещеници.

Песнопенията бяха изпълнени от митрополитския хор „Св. ап. Ерм“ с диригент Георги Радев. Хиляди запалени свещи осветиха района около светата обител, докато поклонниците участваха в богослужението.

Сред присъстващите бяха представители на държавни и общински институции, общественици, военният представител на България в ЕС и НАТО ген.-лейт. Явор Матеев и журналистът и продуцент Георги Тошев.

В края на светата Литургия митрополит Николай поздрави поклонниците по случай Кръстовден, а духовното тържество завърши с многолетствие.