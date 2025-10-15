ХГ „Илия Бешков“ представя изложбата от Международния пленер по живопис – Плевен`2025г.

До края на тази седмица плевенчани и гости на града имат възможност да разгледат изложбата от третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен`2025“.

Експозицията е представена в Камерната зала на Художествена галерия „Илия Бешков“ в града.

Десет утвърдени художници твориха в рамките на третото издание на Международния пленер по живопис „Плевен’2025“ – това са Наталия Велева, Галя Тодорова, Румен Атанасов, Стефан Коцев, Весела Николова, Красимира Друмева, Татяна Панайотова, Йелена Цветкович, Марсел Лупце и Лана Джуров. За дните на пленера те трябваше да нарисуват по две картини – първата срещу хонорар, а втората да остане като дарение за фонда на ХГ „Илия Бешков“. Някои от тях успяха да сътворят и повече.

Изложбата бе открита от директора на галерията д-р Цвета Евлогиева – Кацарова, поздрав и благодарност към участниците отправиха заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ на Община Плевен Елина Димитрова и председателят на представителството на Съюза на българските художници в Плевен и на дружеството на плевенските художници Николай Неделчев – Кокала.

Международният пленер по живопис е учреден през 2021 г. с името „Плевен“. Форумът се организира от Община Плевен и се провежда през 2 години в периода септември – октомври.

