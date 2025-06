HAUSER избра София за големия финал на тригодишното си световно турне

Световноизвестният челист снима шест видеоклипа в България и вече работи с българската агенция за артисти Fest Management

След повече от три години на сцена, със стотици концерти и милиони почитатели в различни кътчета на света, които го аплодират на крака, HAUSER избра да постави финалния акорд на своето солово приключение – турнето Rebel with a Cello, в София. На 23 декември, в навечерието на празниците, зала “Арена 8888 София“ ще бъде домакин на едно специално събитие – концерт, създаден като кулминация, но и като жест и празник за публиката в едно. Билетите за този грандиозен финал, осъществен с подкрепата на Mastercard, влизат в продажба на 12 юни (сряда) в мрежата на Ticketstation.bg, с начални цени от 66 лв.

The Final Bow – Rebel’s Last Night – името на финалния за турнето концерт, носи двоен смисъл. The Final Bow, от английски “bow” означава както поклон пред публиката, така и лък на челото, онзи магичен инструмент, чрез който HAUSER създава всяка своя фраза, всеки дъх музика, който излиза от него. Финалът в София е символ и за двете значения – последното движение на лъка в този цикъл и сценичния поклон, който не е край, а разгръща нова страница. Това е последната нощ на бунта за бунтовника, но и първият знак, че предстои нова ера за артиста, който вече е под крилото на агенцията за артисти, част от екосистемата на Fest Team – Fest Management.

Изборът на България за този тържествен концерт не е никак случаен. През 2024 г. HAUSER свири в Пловдив на две разпродадени дати в Античния театър, на тази сцена, пропита с древна и с модерна история, която трудно се забравя. Впечатлен от атмосферата на най-стария жив град в Европа и професионализма на българските екипи, HAUSER се завърна у нас не само като изпълнител, а този път – и като артист с нова идея. Преди два месеца талантливият челист, познат в цял свят, засне цели шест видеоклипа в Пловдив, с изцяло български екип с продукцията, цялостната организация и визия, поверени на Fest Management.

Първото видео от поредицата, „The Music Оf Тhe Night“ – излезе на 6 юни и само за няколко дни обиколи света и достигна стотици хиляди гледания в платформите на HAUSER. Това е втори сингъл от предстоящия му албум „Cinema“, който излиза на 12 септември за SONY. Клипът е заснет в Пловдив със съдействието на община Пловдив и общинска фондация “Plovdiv 2019” и е интерпретация на класиката от The Phantom of the Opera в съвсем нова светлина, с характерната чувственост на виолончелото и впечатляващ кинематографичен размах. Над 4 500 запалени свещи обгръщат HAUSER и неговата дама, докато камерата проследява всяко движение на лъка в една от най-мащабните сцени, снимани на Античния театър за музикален клип. Повече от 60 души местен екип работиха денонощно със световно темпо, прецизност и естетика, каквито рядко се виждат дори и в кино продукции. Видеото е заснето в нощна атмосфера, където всяка сянка, всяка светлина и всеки кадър са част от историята, която HAUSER разказва без думи. Вижте го тук: https://youtu.be/lv4R9Gxl4xM

Fest Management е нова българска агенция за артистичен мениджмънт, създадена с мисията да подкрепя артисти с глобално мислене и ясно артистично присъствие и неподражаем творчески път. Fest Management вече отговаря за дългосрочното творческо развитие на HAUSER – от визия и стратегия до продукция, която отговаря на най-високите международни стандарти, с креативен фокус, изграден тук – в София.

С подкрепата на Mastercard и с визия за дългосрочно партньорство, на 23 декември в зала „Арена 8888 София“ концертът The Final Bow – Rebel’s Last Night ще бъде вечер, създадена специално за този момент – с неочаквани появи, специални музикални жестове и световни гости, избрани лично от HAUSER, които ще споделят сцената с него само в тази нощ, без повторение на нищо познато досега.

Продажбата на билети за концерта The Final Bow – Rebel’s Last Night започва на 12 юни (сряда) в мрежата на Ticketstation.bg, на цени от 66 лв. А най- нетърпеливите почитатели на световноизвестния челист ще имат възможност да се сдобият първи с билети чрез ексклузивна продажба за притежателите на карти Mastercard, която започва още утре, на 11 юн

