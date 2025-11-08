Хасковският Театър „Дани и Деси“ с 30 безплатни представления в страната

От Жеравна започва голямото национално турне, с което хасковският Театър „Дани и Деси“отбелязва 30 години от създаването си.

Трупата представя спектакъла „Тъпанъ“, реализиран по проекта „Създаване, популяризиране и разпространение на невербален куклен спектакъл“ , финансиран от Европейския съюз по Плана за възстановяване и устойчивост. Безвъзмездната помощ е за създаване на български продукции и копродукции в сектора на културните и творческите индустрии и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства.

Постановката е изградена върху народните обичаи „Лазаруване“, „Нестинари“, Кукери“, „Родопска сватба“, които оживявят на фона на оригинално съчетание от роден музикален фолклор и модерни ритми. На финала героите са заедно, силни със своето неповторимо българско хоро.

Сценарист и режисьор на спектакъла е Таня Евтимова. Сценографията и куклите са дело на инж. Атанас Евтимов , музикалната среда – на Румен Чобанов . Хореограф-консултант е Златка Тимонова . Изпълнители на ролите са Таня Евтимова и Георги Митев .

Европейската премиера на „Тъпанъ“ бе през септември на Световния куклен фестивал в град Шарлевил- Мезиер, Франция. В започналото сега турне са включени Бургас, Балчик, Долни чифлик, Шумен, Търговище, Горна Оряховица, Елена, Плевен, Монтана, София, Панагюрище и други градове. Всички 30 представления са с вход свободен.

„Театър „Дани и Деси“е професионален частен куклен театър, основан през 1995 г в Хасково от актрисата и режисьор Таня Евтимова и сценографа инж. Атанас Евтимов. От самото си създаване театърът се посвещава на мисията да развива и популяризира българското куклено изкуство в страната и по света. В репертоара са включени десетки класически и авторски заглавия, създадени с любов към детската публика и с акцент върху съвременните форми на сценичното изкуство. През годините театърът е представял България на повече от 80 международни и световни фестивала у нас, в Белгия, Франция, Испания, Италия, Австрия, Германия, Унгария, Полша, Словения, Турция, Индия, Китай, Тайланд, Малайзия, Мексико, Португалия и много други страни.

