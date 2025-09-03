сряда, септември 3, 2025
Последни:
Региона

Хасково в очакване на бъдещите звезди на футбола в България

Редактор

Утре стартира традиционният детски футболен турнир „Богомил Попов“. В първия турнирен ден отборите на бъдещите футболни звезди на България ще играят мачовете си на стадионите „Хасково“ и „Младост“. Срещите започват в 9,00 часа.

На 5 септември са финалните срещи от турнира. Те ще започнат отново в 9,00 часа на стадион „Хасково“. Там ще бъде и официалната церемония по награждаване на шампионите.

Община Хасково, БФС и семейството на именития хасковски треньор Богомил Попов са организатори на спортния футболен празник, включен в програмата по повод Деня на Хасково- 8 септември.

Интересно от мрежата

Вижте още

Строителните дейности по подмяна на водопроводната мрежа в Костиево са в ход

Редактор

Купи билет за Егаси феста 2025 и застани зад каузата „Аз съм Рада“

Редактор

Лятото в Царево тази година оживя с триумфалното завръщане на Summer Dog Fest ’25, съчетан с уникалния JuЛАЙ Morning – събитие

Редактор

Pin It on Pinterest