Хасково приема Националната верига по бадминтон „Млади таланти“ 2026

Момчета и момичета до 11 години ще премерят сили в зала „Спартак“ през предстоящите почивни дни

Хасково ще бъде домакин на срещите от Националната верига по бадминтон „Млади таланти“ 2026 за момчета и момичета под 11-годишна възраст.

Състезанието ще се проведе през предстоящите почивни дни в зала „Спартак“, като срещите започват от 10:00 часа.

Турнирът дава възможност на най-малките състезатели да натрупат опит и да покажат уменията си в срещи с други перспективни бадминтонисти от страната.

Събитието е включено в спортния календар на Община Хасково за 2026 г., а домакин на надпреварата е „Бадминтон клуб Хасково“.