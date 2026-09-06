С тържествен ритуал и празничен концерт Хасково празнува Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Венци и цветя на признателност пред героите на Съединението поднесоха заместник-кметовете на Община Хасково Динко Тенев и Мария Вълчева, секретарят на Община Хасково Пламен Лечев, заместник областният управител на Хасково Виктор Марев, командирите на военните формирования в Хасково и Корен, представители на обществени, политически и неправителствени организации, граждани.

„На 6 септември 1885 година българите предприемат решителна стъпка, която изненадва великите сили. Княжество България и Източна Румелия се съединяват не след знак отвън, не защото някой велик покровител е решил, че моментът е настъпил, а защото самите българи решават, че повече не искат да живеят разделени“. С тези думи главният уредник в РИМ Хасково Милен Вълчев започна словото си по повод 141 години от Съединението на България.

„Днес не празнуваме само едно събитие от преди 141 години. Празнуваме деня, в който българите показват, че единството не се подарява, че свободата не е само право, но и отговорност и че когато българите сами определят съдбата си, трябва да бъдат готови и сами да я защитят“, подчерта Милен Вълчев, който припомни трудните дни на отстояване на българското единство от Съединението през 1885г. до признаването на независимостта на Родината нипрез 1908г.

Празникът на Съединението продължи с концерт на Народен оркестър при Община Хасково с диригент Димчо Йорданов.

Тази вечер от 20:00 часа на КСК „Спартак“ Община Хасково кани всички жители и гости на Хасково да извияткръшни български хора в чест на 6 септември по време наголемия празничен концерт „България в душата ми“ на Деси Слава- едно специално гостуване в града ни по повод празника на българското единство.