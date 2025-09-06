Хасково празнува 140 години от Съединението на България

С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя Хасково чества 140 години от Съединението България. По покана на Община Хасково, Военно формирование 52 740 и Военно формирование 22 280 Корен в празничната церемония се включиха представители на държавни и местни структури, политически партии, патриотични и обществени организации. Венци и цветя на признателност пред паметника на Незнайния войн поднесоха кметът на Община Хасково Станислав Дечев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева, командирът на 31 Механизиран батальон Хасково подп. Иван Бонев, заместник-кметовете на Община Хасково Динко Тенев, Мария Вълчева и Танер Емин, общински съветници, общественици, граждани. Кметът на Община Хасково Станислав Дечев поздрави всички жители и гости на Хасково с думите: „В нашите спомени за Съединението най-първо излизат имената на Захари Стоянов- вдъхновител на делото, Петко Каравелов- тогавашен министър-председател, княз Александър I Батенберг- приел общонародната идея с риск за короната си, Стефан Стамболов – председател на Народното събрание. Съединението дължим и на смелите български офицери и войници, които защитават месеци по-късно обединителното дело с блестящата си военна победа в Сръбско-българската война. Тези славни, знайни и незнайни българи написаха един от най-силните уроци по родолюбие в нашата история. И той е: когато сме обединени- сме силни. И никой не може да сломи волята ни, да отнеме свободата и вярата ни.

Скъпи съграждани, този урок по родолюбие е валиден за всяко време и за всеки от нас. Защото и днес, и винаги, Съединението прави силата! Да го докажем с достойнство и вяра! Честит празник! Да живее България!“

Празникът на Съединението продължи с общоградско хоро и с изпълненията на Народен оркестър при Община Хасково.

