Хасково празнува 117 години независима България

Хасково чества Деня на независимостта на България с тържествен ритуал.

Цветя на признателност към делото на предците ни поднесоха кметът на Община Хасково Станислав Дечев, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, командирите на военните формирования в Хасково и Корен, представители на държавната и местна власт, общински съветници, граждани.

„Нека на този ден си припомним, че силата на България е в нашето единство. Нека бъдем достойни наследници на хората, които имаха смелостта да провъзгласят независимостта на България. Нека помним, че нашата Родина е толкова силна, колкото е силен духът на нашия народ“, призова в празничното си слово областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и завърши с думите от Манифеста за независимостта: „Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!“

