Хасково посрещна с камбанен звън чудотворната икона Света Богородица – Златна ябълка

С благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на митрополита, отслужи Празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица в храм „Успение Богородично“ в Хасково. Епископ Поликарп пристигна в Хасково в навечерието на големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица, носейки със себе си чудотворната икона на Божията майка- Златна ябълка.

Председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, заместник-кметът на Община Хасково Динко Тенев, заместник областният управител Богдан Кирилов, майор Георги Пасков от Военно формирование 52 740 Хасково и много миряни посрещнаха епископ Поликарп.

Първият викарий на Митрополит Николай благослови Хасково и неговите жители и отправи молитви за благоденствието на българския народ в съослужение със свещениците от хасковските храмове.

