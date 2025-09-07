неделя, септември 7, 2025
„Хасково плува“ – първи плувен маратон

Първи маратон „Хасково плува“ 2025 ще се проведе на 9 септември.

8 часа непрекъснато плуване на басейн „Хасково“ с участието на малки и големи любители на плувните спортове предвижда регламента на спортния празник. Това е първото състезание по плуване, включено в празничната програма на Хасково по повод Деня на града- 8 септември.

Организаторите Община Хасково и Плувен комплекс „Хасково“ съобщават, че до момента участие в плувното предизвикателство са заявили 20 плувци от всички възрасти. Идеята за „Хасково плува“ е на световния шампион по плуване за хора с трансплантирани органи Георги Пеев и се осъществява от екипа на Плувен комплекс „Хасково“.

„Хасково плува“ 2025 ще стартира в 9,00 часа на 9 септември и очаква всички приятели на спорта и любители на плуването да се включат в Първи плувен маратон „Хасково плува“.

