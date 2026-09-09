Хасково отпразнува 8 септември с концерт и феерия от светлина и звук

Борис Христов и Михаела Филева бяха звездите на празничната програма, а кметът Станислав Дечев отправи емоционално послание към жителите и гостите на града

Хасково отбеляза своя празник – 8 септември, с мащабен спектакъл, музика и празнична атмосфера. Комплекс „Спартак“ събра множество жители и гости на града за кулминацията на тържествата.

Кметът Станислав Дечев поздрави присъстващите и отправи послание за здраве, мир и благоденствие във всеки хасковски дом.

Станислав Дечев: Хасково, бъди благословен!

„Сърцето ми е пълно, когато виждам толкова усмихнати лица и чувам толкова благопожелания по повод празника на нашия град“, каза кметът.

В обръщението си Дечев подчерта връзката на хората с Хасково и пожела градът да продължи да се развива, съхранявайки своята история.

„Щастлив съм, защото днес празнуваме всички, които сме избрали Хасково да бъде наш дом, наша любов, наша съдба!“, заяви той.

Кметът пожела на жителите здраве, мир и благодат, като завърши посланието си с думите: „Днес моята молитва е: Хасково, бъди благословен!“

Борис Христов и Михаела Филева на празничната сцена

Музикалната програма за Деня на Хасково предложи на публиката изпълненията на поп и рок певеца Борис Христов и Михаела Филева.

Водеща на концертите, организирани от Община Хасково по повод празника на града, беше младата певица Дария Боева.

Кулминацията на празничната вечер дойде с феерия от звук и светлина, която озари нощното небе над Хасково и постави финала на тържествата за 8 септември.