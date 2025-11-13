Сдружение „Спортен клуб РОНА“ и фотографа Славян Костов представиха официално вдъхновяващите фотографии, които разкриват очарованието на младите хора в Хасково и красотата на града ни в един цветен, позитивен и завладяващ фоторазказ. Фотоизложбата „Хасково- моят вдъхновяващ град!“ е вдъхновена от младостта и красотата на не

В експозицията са вплетени изкуство, архитектура, културно наследство и много чар, разказа вдъхновителят на проекта Милена Налбантова.

Хасково – моят вдъхновяващ град! е художествен продукт, който ни учи да обичаме Хасково!

#Хасково – това си ти! #ХасковоСмеВсичкиНие!

Проектът се осъществява с подкрепата на Община Хасково по Програма за подпомагане на младежките дейности.

