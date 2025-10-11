Хасково е домакин на Втория международен турнир по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“

Спортният форум е част от спортния календар на Хасково и се организира от Община Хасково и Спортен клуб по художествена гимнастика „Аида“.

Днес и утре на килима в зала „Дружба“ се състезават 380 гимнастички от 16 клуба. Най-малките грации, които показват умения и огромен талант, са едва тригодишни.

Главен съдия на „Ледена Кралица на Аида“ е Савина Ганчева – член на треньорската комисия в Българската федерация по художествена гимнастика, а специални гости на спортния форум са Дарина Джурова – председател на комисията по масов спорт към БФХГ и Диана Попова- едно от златните момичета по художествена гимнастика на България.

Главният експерт „Спортни дейности“ в Община Хасково Деян Александров откри официално турнира и връчи най-високите отличия на турнира. Титлата „Принцеса на Аида“ заслужи Сияна Харизанова от „Триумф“ Бургас, а „Кралица на Аида“ е Кармен Стефанова от „Етър“.

