вторник, септември 16, 2025
Хасково чества Деня на независимостта на България

Община Хасково, Военно формирование 52 740 Хасково и Военно формирование 22 280 Корен организират тържествено честване на 117 години от обявяването на Независимостта на България.

Тържественият ритуал по поднасяне на венци и цветя ще започне в 11,00 часа на 22 септември 2025г. на пл. “Свобода“ с участието на военнослужещи и Духов оркестър Хасково.

Община Хасково и командването на Военните формирования в Хасково и Корен канят всички граждани, институции, обществени организации и политически сили заедно да празнуваме Деня на Независимостта на България!

