Хасково чества 177 години от рождението на Капитан Петко Войвода

Заместник-кметът на #община #Хасково Мария Вълчева участва в честването на 177 години от рождението на Капитан Петко Войвода.

Поклонението беше организирано от Тракийско дружество „Георги Сапунаров“. Водосвет отслужи най-младият хасковски свещеник- отец Константин.

В памет на защитника на Тракия и Родопите и почетен гражданин на Хасково Капитан Петко Войвода до паметника му беше издигнат 8- метров пилон. На него от днес се вее националното знаме.