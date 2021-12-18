събота, декември 18, 2021
Последни новини:

Novinata.bg

Национален информационен сайт

Региона 

Хасково чества 177 години от рождението на Капитан Петко Войвода

Недялко Тенев

Заместник-кметът на #община #Хасково Мария Вълчева участва в честването на 177 години от рождението на Капитан Петко Войвода.

Поклонението беше организирано от Тракийско дружество „Георги Сапунаров“. Водосвет отслужи най-младият хасковски свещеник- отец Константин.

В памет на защитника на Тракия и Родопите и почетен гражданин на Хасково Капитан Петко Войвода до паметника му беше издигнат 8- метров пилон. На него от днес се вее националното знаме.

Вижте още

Община Монтана отпусна помощи на 400 свои жители

Недялко Тенев

75 състезатели от цялата страна участват в брейк турнир в Разград

Недялко Тенев

Издаването на „Под игото“ – на предела на историята и литературата

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest