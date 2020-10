Най-голямата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни правастъпва в град Троян

В рамките на Build Solid Ground, Хабитат България продължава своята серия срещи в български общини и университети, посветени на предизвикателствата и възможностите на урбанизацията

До 2030 г. се очаква трима от всеки пет души в света да живеят в градове, както и населението в гетата да се удвои, достигайки 2 милиарда души.

Хората масово се местят в градовете, за да намират работа, но темпът на растеж на населението надвишава темпа на осигуряване на адекватно настаняване. Така градовете не могат да отговорят на нуждата от жилища.

В момента, един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация.

Тези проблеми са във фокуса на Build Solid Ground, новата глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International. Застъпническата кампания, която преминава под мотото, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си, вече работи в над 30 страни по света.

В рамките на кампанията, българският клон на организацията – Хабитат България – продължава своята успешна серия от срещи с общини и университети, в които акцент са предизвикателствата и възможностите на урбанизацията.

Работната среща в Троян ще се проведе на 12-ти октомври в сградата на общината. Срещата е отворена за представители на медиите.

В допълнение, в следобедните часове на същия ден ще се проведе доброволческа акция за подобряване на градската среда, в която ще се включат, както жители на града, така и служители на Община Троян.

По време на работните срещи в общините, ще се разглеждат възможностите за обновяване на бедните квартали – а именно, подобряване на условията на живот и осигуряване на достъп до базови санитарни условия.

Ще се дискутира и нуждата от подобряване на правата върху земята. В световен план, 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Експертите на Habitat for Humanity са категорични, че с осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

“С осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще”, каза Минчо Бенов – Национален директор на Хабитат България.

В рамките на тригодишната си кампания, Хабитат България ще посети общини в цялата страна. Планираните за 2020 г. общини са: Троян, Плевен, Добрич, Оряхово, Враца, Провадия, Сливен, Кърджали, Свиленград и София.

През 2018 г. и 2019 г. в кампанията участваха общините в Смядово, Търговище, Антоново, Габрово, Кюстендил, Дупница, Несебър, Бургас, Сунгурларе и София – район „Надежда“, Симитли, Павликени, Лясковец, Горна Оряховица, Ботевград, Самоков, Мездра, Стара Загора, Лом и Правец, както и университетите – Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Нов български университет (НБУ), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Лесотехнически университет (ЛТУ). Над 2000 участници, сред които представители на общинската администрация, младежки и неправителствени организации, граждани и медии, се включиха активно в инициативите.

За контекста

Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:

● Глобалните цели за развитие (Sustainable Development Goals) на Организацията на обединените нации, приети в Ню Йорк през септември 2015 г., включват SDG 11: Устойчиви градове и общности.

● Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).

● Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

За кампанията и организацията

Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://solidgroundcampaign.org и http://www.buildsolidground.bg

Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://hfh.bg/