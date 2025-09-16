Грозде и музика зарадваха гости и жители на старозагорското село Елхово

С много музика, танци и настроение в старозагорското село Елхово отбелязаха традиционния „Празник на гроздето“.

Събитието бе организирано от местното кметство и Народно читалище „Кирил и Методий – 1931 г.“, със съдействието на Община Стара Загора.

На изпълнения с празнуващи жители и гости площад в село Елхово се изявиха талантливите танцьори от местната група „Елховски ентусиасти“, ПГ „Росна Китка“ към НЧ „Пробуда – 1925 г.“ – с. Яворово, бутикова винарска изба „Монтереми“ както и ФТШ „Орисия“. Атмосферата беше още по-празнична благодарение на чаровната водеща Диляна Желязкова, която не само ръководи събитието, но и зарадва всички присъстващи със своите изпълнения като певица.

Част от програмата включваше и конкурсната надпревара, която предизвика усмивки и аплодисменти: за най-едро грозде; за най-сладко грозде; за кулинарни изкушения от/с грозде; за напитки от грозде.

