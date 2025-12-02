Грейнаха светлините на коледната елха в Плевен

С празничен спектакъл с участието на деца от различни възрасти и школи, на централния площад „Възраждане“ в понеделник вечер (1 декември) в Плевен бяха запалени светлините на коледната елха.

Врати отвориха Коледното градче, ледената пързалка и зоната за забавления.

Вечерта започна с изпълнения на децата от смесен хор „Звъника“ с ръководител Ваня Делийска. Коледният спектакъл „Къде е Дядо Коледа?“ водиха актьорите от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, Мариела Богданова и Иван Жунтовски.

На откритата сцена на площада излязоха и ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ с ръководител Илиан Илиев, деца от балетно-театрална школа Spirit с балетен педагог и хореограф Ирина Хаджиева, както и ученици от Основно училище „Д-р Петър Берон“.

Заря озари небето над града.

По-късно с втори спектакъл беше открита и ледената пързалка на централния площад. За настроението на малки и големи се погрижиха изпълнителите от балетната школа и студиото за класически танци при читалище „Съгласие 1869“ – Плевен, с главен художествен ръководител Маня Николова, както и певците от вокална група „Арлекино“ с ръководител Виолета Боянова.

И тази година малките зрители получиха лакомства, осигурени от Община Плевен.

В понеделник вечер отвори врати и Коледното градче, част от което са къщичката на Дядо Коледа и Къщичката за благотворителност, осигурена от местната управа в подкрепа на различни каузи през декември.

На сцената на площада в следващите дни свои изяви ще имат детски и самодейни изпълнители и състави, които са част от съпътстващата едномесечна коледна програма на Плевен.

Още снимки може да видите на: https://photos.app.goo.gl/1yCQHkFdoYsmX2wn7

