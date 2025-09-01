Гребците от Международната туристическа регата по река Дунав TID – Tour International Danubien пристигаха петък вечер във Ветрен

Това е едно от най-значимите и най-дълги гребни събития в света. Регата се провежда ежегодно от 1956 г. насам.

Тази година тя започна на 28 юни от Инголщат, Германия и ще завърши на 6 септември в Браила, Румъния. Преминава през 10 държави по поречието на река Дунав. Общата дължина на маршрута е над 2500 км, като гребците го изминават за около два месеца.

Всеки участник плава със собствена лодка и багаж. Регатата няма състезателен характер. Известна е като туристически поход, който насърчава мултикултурността в Европа – приятелството, културния обмен и опазването на природата.

Българският участък е с дължина около 500 км и започва от Ново село край Видин и завършва в Силистра, като гребците спират за кратка почивка във Видин, Лом, Козлодуй, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра.

Във Ветрен гребците бяха посрещнати от кмета на селото Иванка Славова, председателя на Общински съвет Силистра Димитър Трендафилов, зам.-кмета “Устройство на територията и общинска собственост” инж. Евгени Георгиев и привърженици на водните спортове.

По традиция г-жа Славова нагости гребците с рибена и бобена чорба, и пържена дунавска риба.

В тяхна чест бе подготвена и богатата фолклорна програма.

