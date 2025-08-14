Гражданите, които живеят в „Синя зона“ на Шумен, ще могат да избират още две подзони за паркиране

Цените за гражданите се равняват на 7,50 лв. на месец или 0,25 лв. на ден, което прави 90 лв. на година за първи автомобил в домакинството, уточни заместник-кметът по икономическо развитие

Предложението на администрацията за „Синя зона“ е поместено в Наредбата за организацията на движението на територията на Община Шумен, чийто проект е публикуван на 11 август на сайта на Общината – в секция „Проекти за наредби и правилници“ (и в раздел „Общински съвет“) за обществени консултации. До 10 септември могат да се отправят препоръки и предложения от граждани и организации. След това Общината ще ги вземе предвид и ще даде становище кои са приложими от законова гледна точка. Проектът ще бъде обсъден на сесията на Общинския съвет, която предстои в края на месец септември, и органът ще вземе решение. Това обясни относно публикуването на наредбата за обществени консултации заместник-кметът по икономическо развитие на община Шумен Николай Колев.

Вече има преференциални условия за ползване на местата за паркиране в зоните на живеене, като районите на „Синя зона“ с повече хора, ще бъдат разделени на подзони. Така гражданите ще могат да посочат не само своята зона на живеене, но и още две съседни, в които ще имат възможност да паркират, обясни още Колев.

Той уточни, че дължимата годишна сума за първи автомобил е 7,50 лв. на месец или 0,25 лв. на ден, което се равнява на 90 лв. на година. Заместник-кметът добави, че с решението за паркиране в две съседни подзони се осигуряват достатъчно места за живеещите срещу напълно приемлива цена. Сумата за втори автомобил в семейството е 15 лв. на месец или 180 лв. годишно. Акумулирането на средства чрез тези такси ще даде възможност Община Шумен да поддържа пътните участъци, разположени в „Синята зона“, някои от които с годините са силно занемарени.

Работещите в централните части могат да изберат абонамент за един определен паркинг или за всички паркинги в града, съответно за 400 лв. или 600 лв. на година, което се равнява на сума под или около 2 лева на работен ден.

Николай Колев посочи, че „Синята зона“ съответства на приетия Генерален план за организация на движението. Той е съставен от взаимосвързани схеми, които си влияят. Според Генералния план, за класа на бул. „Симеон Велики“ е необходимо да има две активни пътни ленти. Третата, в такъв случай, е нормално да бъде предвидена за паркиране, коментира заместник-кметът по икономическо развитие във връзка с организацията на движението по булеварда, по който от 15 август започва цялостна реконструкция и рехабилитация.

