График за провеждане на пробно гласуване с демонстрация с машината община Асеновград

05.11.2021 г. /петък/- от 10.00 ч. до 12.00 ч. – град Асеновград – пред старото кметство

05.11.2021 г. /петък/- от 13.00 ч. до 14.00 ч. – село Мулдава – пред кметството

05.11.2021 г. /петък/- от 14.30 ч. до 15.30 ч. – село Стоево – пред кметството

05.11.2021 г. /петък/- от 16.00 ч. до 17.00 ч. – село Боянци – пред кметството

08.11.2021 г. /понеделник/- от 09.00 ч. до 10.00 ч. – село Козаново – пред кметството

08.11.2021 г. /понеделник/- от 10.15 ч. до 11.15 ч. – село Избеглии- пред кметството

08.11.2021 г. /понеделник/- от 11.30 ч. до 12.30 ч. – село Конуш- пред кметството

08.11.2021 г. /понеделник/- от 13.00 ч. до 14.00 ч. – село Златовръх – пред кметството

09.11.2021 г. /вторник/- от 09.30 ч. до 10.30 ч. – село Червен – пред кметството

09.11.2021 г. /вторник/- от 11.00 ч. до 12.30 ч. – село Тополово– пред кметството

09.11.2021 г. /вторник/- от 13.00 ч. до 14.00 ч. – кв. Долни Воден – пред кметството

09.11.2021 г. /вторник/- от 14.30 ч. до 15.30 ч.- град Асеновград – кв. Запад – пред супера

09.11.2021 г. /вторник/- от 16.00 ч. до 17.00 ч.- град Асеновград – кв. Изток – пред супера ВВВ