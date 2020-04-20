График за почистване на дъждоприемните шахти в Пловдив

Почистването на дъждоприемните шахти продължава по график, съобщиха от ОП „Чистота”.

Гражданите могат да подават сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, на телефон 032/675-817.

Ето къде и кога ще работят екипите:

На 21 април (вторник): бул. „Македония“ (Бетонния мост), ул. „Димитър Талев“, ул. „Даме Груев“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Георги Кондолов“; вътрешните улици в пространството между ул. „Кукленско шосе“, бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“ и ул. „Бачо Киро“.

На 22 април (сряда): бул. „Пещерско шосе“, ул. „Просвета“ (подлеза на кв. „Прослав“); ул. „Любен Каравелов“, ул. „Гладстон“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Авксентий Велешки“; пространството между ул. „ Кукленско шосе“, бул. „Никола Вапцаров“, бул. „Македония“ и ул. „Бачо Киро“.

На 23 април (четвъртък): бул. „Пещерско шосе“, ул. „Просвета“ (подлеза на кв. „Прослав“); вътрешните улици в пространството между бул. „Източен“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

На 24 април (петък): бул. „Руски“, ул. „Победа“; вътрешните улици в пространството между бул. „Източен“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.