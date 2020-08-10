График за почистване на дъждоприемните шахти в Пловдив

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график.

На телефон 032/675 817 гражданите могат да подават сигнали за липсващи или счупени капаци, както и за запушени шахти.

Ето къде ще работят екипите:

На 10 август (понеделник):бул. „Шести септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на пл. „Съединение“; ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. “Източен”

На 11 август (вторник):бул. „Шести септември“, подлеза на ул. „Райко Даскалов“, подлеза на пл. „Съединение“, бул. “Източен“; район “Централен” – пространството между бул. “Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. “Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-юг”.

На 12 август (сряда): бул. „Марица-юг”, моста на Адата, бул. „Марица-север”; район “Централен” – пространството между бул. “Източен“, бул. „Княгиня Мария Луиза“, бул. “Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица’юг”.

На13 август (четвъртък):бул. „Марица-юг”, моста на Адата, бул. „Марица’север”; бул. „Санкт Петербург“, надлез „Родопи“.

На14 август (петък):бул. „Санкт Петербург“, надлез „Родопи“; бул. „Македония“ (Бетонния мост/, ул. „Димитър Талев“, ул. „Даме Груев“; район “Централен” – пространството между бул. „Руски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“, бул. „Пещерско шосе“, бул. „Васил Априлов“, ул. „Гладстон“.