График за почистване на дъждоприемни шахти в Пловдив

Почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив и следващата работна седмица продължава по график.

За липсващи и счупени капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675-817.

Ето къде ще работят екипите:

27 април (понеделник): ул. „Кукленско шосе“, ул. „Васил Левски“, бул. „Цар Симеон“; район „Централен“ – вътрешните улици в пространството между ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Освобождение“, ул. „Найчо Цанов“ и бул. „Христо Ботев“.

28 април (вторник): бул. „ Христо Ботев“, ул. „Коматевско шосе“ и Коматевския транспортен възел“, ул. „Кукленско шосе“; район „Централен“ – вътрешните улици в пространството между ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „Освобождение“, ул. „Найчо Цанов“ и бул. „Христо Ботев“.

29 април (сряда): бул. „Христо Ботев“, ул. „Коматевско шосе“ и Коматевския транспортен възел; бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, бул. „Освобождение“, ул. „Найчо Цанов“.

30 април (четвъртък): бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, бул. „Освобождение“, ул. „Найчо Цанов“; район „Южен“ – вътрешните улици в пространството между ул. „Коматевско шосе“, бул. „Александър Стамболийски“, югоизточната страна на железопътната линия и бул. „Асеновградско шосе“.