График за почистване на дъждоприемни шахти в Асеновград
01.10.20 г. – 09.10.20 г. – улиците „Цар Иван Асен II“, „Христо Ботев“, „Комитска“, „Оборище“, „Александър Батенберг“, „Бузлуджа“, „Сливница“, „Тодор Каблешков“, „Капитан Андреев“, „Конушка“, „Васил Априлов“, „Родолюбие“, „Дружба“, „Сини връх“, „Росица“, площад „Житен пазар“, кавартал „Баделема“.
12.10.20 г. – 16.10.20 г. – улиците „Атанас Мишев“, „Мир“, „Мануш войвода“, „Миньор“, „Стою Шишков“, „Гонда вода“, „Поп Ангел Чолаков“, „Отон Иванов“, „Георги Ангелов“, „Ангел войвода“, „Раковска“, „Пенчо Славейков“, „Свети Димитър“, „Козлодуй“, „Радецки“, „Отец Паисий“, „Витоша“, „Братя Бакуриани“, „Княз Борис I“, „Полковник Дрангов“, квартал „Изток“.
19.10.20 г. – 23.10.20 г. – улиците „Борис Сарафов“, „Хан Крум“, „Садовска“, „Генерал Колев“, „Тутракан“, „Марин Дринов“, „Градешница“, „Васил Петлешков“, „Елин Пелин“, „Чая“, „Черно море“, „Тунджа“, „Христо Смирненски“, „Крали Марко“, „Бачо Киро“, „Бялата воденица“, „Александър Стамболийски“, „Плиска“, „Пере Тошев“.
26.10.20 г. – 30.10.20 г. – улиците „Спортист“, „Захари Стоянов“, „Поп Матей“, „Асен Карастоянов“, „Любен Каравелов“, „Капитан Райчо“, „Първомайска“, „Александър II“, „Средна гора“, „Хан Аспарух“, „Опълченска“, „Стефан Караджа“, „Панарет“, „Речна“, „Никола Вапцаров“, „Изложение“, „3-ти март“, „Крайбрежна“, „Ради Овчаров“, площад „Академик Николай Хайтов“.