График за миене на улиците в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 19.04.2021 год. до 23.04.2021 год.

Понеделник – 19.04.2021 год. 1 ул. „Цар Калоян“ от ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до ул. „Захари Княжески“ 2 ул. „Лубор Байер“ от ул. „Захари Княжески“ до бул. „Руски“ 3 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 4 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 5 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 6 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 7 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 8 ул. „Света Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 9 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 10 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 11 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 12 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 13 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 14 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“ 15 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до бул. „М. М. Кусев“ 16 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 17 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 18 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 19 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 20 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 21 ул. „Света Троица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 22 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 23 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 24 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 25 ул. „Сава Силов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 26 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ Вторник – 20.04.2021 год. 1 ул. „Д-р Тодор Стоянович“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“ 2 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до ул. „Хаджи Д. Асенов“ 3 ул. „Димчо Стаев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 4 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 5 ул. „Стефан Стамболов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 6 ул. „Екзарх Антим I“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 7 ул. „Майор Кавалджиев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 8 ул. „Света Троица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 9 ул. „Отец Паисий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 10 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 11 ул. „Цар Иван Асен II“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 12 ул. „Сава Силов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 13 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 14 ул. „Захари Княжески“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“ 15 ул. „Васил Априлов“ от бул. „М. М. Кусев“ до бул. „Руски“ 16 бул. „Руски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до ул. „Генерал Гурко“ Сряда – 21.04.2021 год. 1 ул. „Генерал Гурко“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“ 2 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 3 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 4 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 5 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 6 ул. „Света Троица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 7 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 8 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 9 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 10 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 11 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 12 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 13 ул. „Иван Мирчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ 14 бул. „Руски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“ Четвъртък – 22.04.2021 год. 1 ул. „Христо Ботев“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“ 2 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“ 3 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 4 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 5 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 6 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 7 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 8 ул. „Сава Силов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 9 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 10 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 11 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 12 бул. „Руски“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“ 13 ул. „Марин Дринов“ от бул. „М. М. Кусев“ до бул. „Руски“ Петък – 23.04.2021 год. 1 ул. „Братя Жекови“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“ 2 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 3 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 4 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 5 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 6 ул. „Сава Силов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 7 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 8 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 9 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 10 бул. „Руски“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“ 11 бул. „Славянски“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.