График за миене на улиците в Стара Загора
Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 19.04.2021 год. до 23.04.2021 год.
|Понеделник – 19.04.2021 год.
|1
|ул. „Цар Калоян“
|от ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|до ул. „Захари Княжески“
|2
|ул. „Лубор Байер“
|от ул. „Захари Княжески“
|до бул. „Руски“
|3
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|4
|ул. „Георги Апостолов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|5
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|6
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|7
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|8
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|9
|ул. „Отец Паисий“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|10
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|11
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|12
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|13
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|14
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Цар Калоян“
|до ул. „Св. Княз Борис“
|15
|ул. „Св. Княз Борис“
|от ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|до бул. „М. М. Кусев“
|16
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|17
|ул. „Георги Апостолов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|18
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|19
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|20
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|21
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|22
|ул. „Отец Паисий“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|23
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|24
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|25
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|26
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|Вторник – 20.04.2021 год.
|1
|ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до бул. „Цар С. Велики“
|2
|бул. „Цар Симеон Велики“
|от ул. „Д-р Тодор Стоянович“
|до ул. „Хаджи Д. Асенов“
|3
|ул. „Димчо Стаев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|4
|ул. „Княз Ал. Батенберг“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|5
|ул. „Стефан Стамболов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|6
|ул. „Екзарх Антим I“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|7
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|8
|ул. „Света Троица“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|9
|ул. „Отец Паисий“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|10
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|11
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|12
|ул. „Сава Силов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|13
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|14
|ул. „Захари Княжески“
|от бул. „Цар Симеон Велики“
|до ул. „Генерал Гурко“
|15
|ул. „Васил Априлов“
|от бул. „М. М. Кусев“
|до бул. „Руски“
|16
|бул. „Руски“
|от ул. „Св. Княз Борис“
|до ул. „Генерал Гурко“
|Сряда – 21.04.2021 год.
|1
|ул. „Генерал Гурко“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „Димчо Стаев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|3
|ул. „Стефан Стамболов“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|4
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|5
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|6
|ул. „Света Троица“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|7
|ул. „Отец Паисий“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|8
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|9
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|10
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|11
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|12
|бул. „М. М. Кусев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|13
|ул. „Иван Мирчев“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|14
|бул. „Руски“
|от ул. „Генерал Гурко“
|до ул. „Христо Ботев“
|Четвъртък – 22.04.2021 год.
|1
|ул. „Христо Ботев“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „Димчо Стаев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до бул. „Славянски“
|3
|ул. „Екзарх Антим I“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|4
|ул. „Майор Кавалджиев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|5
|ул. „Отец Паисий“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|6
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|7
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|8
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|9
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|10
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|11
|бул. „М. М. Кусев“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|12
|бул. „Руски“
|от ул. „Христо Ботев“
|до ул. „Братя Жекови“
|13
|ул. „Марин Дринов“
|от бул. „М. М. Кусев“
|до бул. „Руски“
|Петък – 23.04.2021 год.
|1
|ул. „Братя Жекови“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
|2
|ул. „Димчо Стаев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|3
|ул. „Отец Паисий“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|4
|ул. „Поп Минчо Кънчев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|5
|ул. „Цар Иван Асен II“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|6
|ул. „Сава Силов“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|7
|ул. „Хаджи Д. Асенов“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|8
|ул. „Захари Княжески“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|9
|бул. „М. М. Кусев“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|10
|бул. „Руски“
|от ул. „Братя Жекови“
|до бул. „Славянски“
|11
|бул. „Славянски“
|от ул. „Димчо Стаев“
|до бул. „Руски“
При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.