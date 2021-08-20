График за машинно метене и миене на пловдивските улици

Машинното метене и миене на пловдивските улици и следващата седмица продължава по график.

Работата започва от полунощ, за да не се затруднява сутрешният трафик.

Пътните отсечки се почистват първо от мотометачките, а след тях – от мотомиячната техника. Паважните настилки не се мият със силна струя, а само се оросяват, за да не се наруши тяхната структура. Промени в графика са възможни заради улици, които в момента се ремонтират, предупреждават от ОП „Чистота“. Ето къде ще работят екипите:

Район „Централен“

Всекидневно от 23 до 27.08.2021 г. (от понеделник до петък): площад „Централен”, ул. „Княз Александър І”, площад „Стефан Стамболов”, площад „Римски стадион”, ул. „Райко Даскалов”, надлез „Родопи“ – с 3-те подхода, бул. „Санкт Петербург“ – от бул. „Източен“ до надлез „Родопи“, ул. „Найчо Цанов“ – от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Менделеев“, ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ (западното платно) – до бул. „Цар Симеон“, бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“ (двете платна); бул. „Христо Ботев“, бул. „Източен“ (западното платно) – от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до бул. „Копривщица“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до „Цар Борис III Обединител“, ул. „Богомил“ – от бул. „Източен“ до ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Света Петка“, ул. „Гладстон“, площад „Понеделник пазар“, ул. „Иван Вазов“ (оросяване), ул. „Авксентий Велешки“, бул. „Васил Априлов“, бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, вътрешното платно на бул. „Свобода“, бул. „Пещерско шосе“ – от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Копривщица“ (оросяване), ул. „Любен Каравелов“.

На 23, 25 и 27.08.2021 г. (понеделник, сряда и петък): ул. „Генерал Данаил Николаев“, ул. „Младежка“, ул. „Жан Жорес“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Тракия“ – от бул. „Руски“ до ул. „Христо Станчев“, ул. „Филип Македонски“ – от бул. „Руски“ до ул. „Бузлуджа“, ул. „Велико Търново“ – от бул. „Руски“ до бул. „Васил Априлов“, ул. „Богомил“ – от ул. „Петко Д. Петков“ до ул. „Цар Асен I“, ул. „Капитан Райчо“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Цар Георги Тертер“, ул. „Лъджене“.

На 23, 26 и 27.08.2021 г. (понеделник, четвъртък и петък): ул. „Цар Асен“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кръстю Пастухов“ – от ул. „Крали Марко“ до ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Д-р Г. М. Димитров“ – от ул. „Крали Марко“ до ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кракра“, ул. „Крали Марко“.

На 23 и 25.08.2021 г. (понеделник и сряда): ул. „Родопи“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Капитан Райчо“.

На 24.08.2021 г. (вторник): ул. „Д-р Г. М. Димитров“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до автогара „Юг“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до автогара „Юг“, ул. „Булаир“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Цар Георги Тертер“, ул. „Капитан Райчо“, ул. „Стадион“, ул. „Апостол Узунов“, ул. „Михаил Такев“, ул. „Трудовак“, ул. „Уста Генчо“, ул. „Константин Величков“.

На 25.08.2021 г. (сряда): ул. „Велико Търново“ – до бул. „Руски“, ул. „Одрин“, ул. „Антон Безеншек“, ул. „Тракия“ – до бул. „Руски“, ул. „Филип Македонски“ – до бул. „Руски“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Митрополит Панарет“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Славянска“, ул. „Иларион Макариополски“, ул. „Лозенград“, ул. „Доктор Владо“, ул. „Тодор Влайков“, ул. „Родопи“ – паважната част около училище „Св. Паисий Хилендарски“, ул. „Кръстец“, ул. „Хан Аспарух“ – зоната около ДГ „Каменица“, ул. „Антон Тайнер“, ул. „Цар Асен I“.

На 26.08.2021 г. (четвъртък): ул. „Гео Милев“, ул. „Мали Богдан“, ул. „Хан Аспарух“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Капитан Райчо“, ул. „Марин Дринов“, ул. „Иларион Макариополски“ (продължава), ул. „Гогол“, ул. „Киев“.

На 27.08.2021 г. (петък): ул. „Райно Попович“, ул. „Лъджене“, ул. „Мадара“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Весела“, ул. „Мортагон“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Граф Игнатиев“.

На 28.08.2021 г. (събота): основните улици в карето между бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Марица-юг“ и бул. „Руски“, моста при Университета по хранителни технологии (УХТ), моста на Герджика и Панаирния мост.

Район „Южен”

Всекидневно от 23 до 27.08.2021 г. (от понеделник до петък): пътните развръзки на надлез „Родопи“, ул. „Кукленско шосе“, бул. Александър Стамболийски,ул. „Бугариево“, локалното платно на бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Шкорпил“, ул. „Димо Хаджидимов“, ул. „Асен Христофоров“, ул. „Поручик Въльо Стефов“, ул. „Акад. Петър Динеков“, ул. „Калиакра“, бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Коматевско шосе“, ул. „Стефан Стамболов“ – от ул. „Акад. Петър Динеков“ до бул. „Александър Стамболийски“, бул. „Македония и Бетонния мост, ул. „Бяло море“, ул. „Димитър Талев“, ул. „Пере Тошев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Бъкстон“.

На 23, 25 и 27.08.2021 г. (понеделник, сряда и петък): ул. „Кукуш“, ул. „Трети март“, бул. „Македония“ – локалното платно, ул. „Кичево“, ул. „Михалаки Георгиев“, ул. „Георги Икономов“, ул. „Славееви гори“, ул. „Остромила“, ул. „Беломорска“.

На 24 и 26.08.2021 г. (вторник и четвъртък): бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Пере Тошев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Даме Груев“, локалното платно на бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Константин Нунков“, ул. „Георги Кондолов“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Коматевско шосе“ – от ул. „Лозарска“ до околовръстния път, ул. „Захаридово“ – от ул. „Коматевско шосе“ до ул. „Букет“, ул. „Обнова“ – от ул. „Коматевско шосе“ до ул. „Захаридово“, ул. „Лозарска“.

Район „Източен”

Всекидневно от 23 до 27.08.2021 г. (от понеделник до петък): моста на Адата, бул. „Шести септември“, бул. „Източен” – източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Освобождение” – западното платно, бул. „Санкт Петербург” – северното платно, ул. „Лев Толстой”, ул. „Богомил”, бул. „Марица-юг“ – от бензиностанция „Шел“ до ул. „Крайна”, ул. „Генерал Радко Димитриев”, северното платно на бул. „Цариградско шосе” и надлез „Скобелева майка“, ул. „Удроу Уилсън”, ул. „Герлово“, ул. „Лотос“, ул. „Вратцата“, ул. „Ландос“, ул. „Крайна“, ул. „Крайречна“, ул. „Храбрец“, ул. „Елба“, ул. „Батак“, ул. „Кемера“, ул. „Сокол“.

На 23, 25 и 27.08.2021 г. (понеделник, сряда и петък): ул. „Босилек”, ул. „Златорог”.

На 24.08.2021 г. (вторник): вътрешноквартални улици в кв. „Каменица“ и кв. „Гладно поле“.

На 26.08.2021 г. (четвъртък): вътрешноквартални улици в кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“.

На28.08.2021 г. (събота): моста на Адата.

Район „Тракия”

Всекидневно от 23 до 27.08.2021 г. (от понеделник до петък): източното платно на ул. „Менделеев“ и бул. Асеновградско шосе“ – от Аграрния университет до бул. „Цар Симеон“, бул. „Санкт Петербург“ – южното платно, бул. „Цар Симеон“, бул. „Шипка“; ул. „Недялка Шилева“, ул. „Иван Стоянович“, „Пеньо Пенев“, ул. „Поручик Боян Ботев“, ул. „Димитър Ризов“, ул. „Вълко Шопов“, ул. „Съединение“, бул. „Освобождение”, бул. „Цариградско шосе“ – южно платно, ул. „Ягодовско шосе“, бул. „Княз Борис”, ул. „Димитър Кудоглу“, ул. „Георги Цариградски“, ул. „Георги Данчов“, ул. „Бранислав Велешки“.

На 23, 25 и 27.08.2021 г. (понеделник, сряда и петък): бул. „Асеновградско шосе“ – от бул. „Цар Симеон“ до края, ул. „Индустриална“, ул. „Георги Данчов“ (продължение), ул. „Теофан Райнов“, ул. „Поп Ангел Чолаков“, ул. „Александър Терзиев“, ул. „Ванче Михайлов“, ул. „Братан“, ул. „Ангел Коджаманов“, ул. „Генерал Константин Кесяков“, ул. „Генерал Дандевил“, ул. „Петър Горанов“, ул. „Григор Божков“, ул. „Цар Светослав Тертер“, ул. „Българка“.

На 24.08.2021 г. (вторник): микрорайони А9, А8, А10, А11, А13, А7, А6 и А5.

На 26.08.2021 г. (четвъртък): микрорайони А2, А3, А4, А1 и А12.

На 27.08.2021 г. (петък): алеите в парк „Лаута“.

Район „Северен”

Всекидневно от 23 до 27.08.2021 г. (от понеделник до петък): ул. „Рогошко шосе“, бул. „България“, бул. „Цар Борис III Обединител“, ул. „Брезовско шосе“, бул. „Дунав“, ул. „Васил Левски“, ул. „Победа“, бул. „Васил Априлов“, ул. „Полет“, ул. „Георги Бенев“, ул. „Напредък“, ул. „Дилянка“, бул. „Марица-север“ – участъка около магазин „Лекси“, ул. „Златна панега“, ул. „Оборище“, ул. „Средец“, площад „Сливница“, ул. „Белград“, ул. „Ибър“, ул. „Брезовска“, бул. „България“ – комплекс „Марица гардънс“, ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“, ул. „Колю Фичето“, ул. „Барикадите“, ул. Достоевски“, ул. „Ален мак“, ул. „Гонда вода“, ул. „Милеви скали“, ул. „Огражден“, ул. „Лайка“, ул. „Звъниче“, ул. „Деница“.

На 23.08. 2021 г. (понеделник): ул. „Подрумче“, ул. „Гороцвет“, ул. „Стара планина“, ул. „Поп Манол“, ул. „Сакар планина“.

На 24.08.2021 г. (вторник): ул. „Райна княгиня“, ул. „Филипово“, ул. „Димитър Стамболов“, ул. „Тиса“, ул. „Петър Шилев“, ул. „Генерал Кутузов“.

На 25.08.2021 г. (сряда): ул. „Полковник Сава Муткуров“, ул. „Стефан Ботев“, ул. „Полковник Дрангов“, ул. „Мизия“, ул. „Св. Иван Рилски“.

На 26.08.2021 г. (четвъртък): ул. „Райна княгиня“, ул. „Филипово“, ул. „Димитър Стамболов“, ул. „Петрохан“, ул. „Атанас Канарев“, ул. „Средна гора“, ул. „Ян Хус“.

На 27.08.2021 г. (петък): ул. „Подрумче“, ул. „Гороцвет“, ул. „Стара планина“, ул. „Поп Манол“, ул. „Сакар планина“.

На 28.08.2021 г. (събота): моста на Адата.

Район „Западен”

Всекидневно от 23 до 27.08.2021 г. (от понеделник до петък): Коматевския транспортен възел (КТВ), бул. „Копривщица” – от КТВ до бул. „Свобода”, бул. „Пещерско шосе” – от бул. „Копривщица” до ул. „Елин Пелин”, ул. „Елин Пелин” – от бул. „Пещерско шосе” до ул. „Просвета”, ул. „Борис Петров” – от ул. „Просвета” (юг) до ул. „Елена”, ул. „Елена” – от ул. „Борис Петров” до ул. „Елин Пелин” и обратно, ул. „Солунска” – от ул. „Царевец” до ул. „Юндола”, ул. „Владивосток” – от ул. „Ясна поляна” до бул. „Пещерско шосе”, бул. „Свобода” – от бул. „Копривщица” до ул. „Царевец”, бул. „Шести септември” – от бул. „Копривщица” до ул. „Царевец”, ул. „Перущица” – от бул. „Свобода” до бул. „Пещерско шосе”, ул. „Ясна поляна” – от бул. „Копривщица” до ул. „Владивосток”, ул. „Равнища”, ул. „Ранилист”, ул. „Явор” – от бул. „Пещерско шосе” до ул. „Вечерница”, ул. „Орфей“.

На 23, 25 и 27.08.2021 г. (понеделник, сряда и петък): ул. „Дарвин“, ул. „Чернишевски“, ул. „Тургенев“, ул. „Акация“, ул. „Гарибалди“, ул. „Знаме“, ул. „Лерин“, ул. „София“, ул. „Димитър Страшимиров“, ул. „Йордан Гавазов“, ул. „Генерал Колев“, ул. „Копривките“, ул. „Силистра“, ул. „Иван Ст. Гешев“, ул. „Русе“, ул. „Равнища“, ул. „Ружа“, ул. „Бряст“, ул. „Момина сълза“, ул. „Явор“, ул. „Вечерница“, ул. „Росен“, ул. „Юндола“, ул. „Звезда“.

На 23 и 27.08.2021 г. (понеделник и петък): около Гребния канал.

На 24.08.2021 г. (вторник): велоалеята на бул. „Копривщица“.