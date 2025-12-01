График за дежурствата на столичните звена на „Български документи за самоличност“ в съботните дни на месец декември

Напомняме, че от 15.08.2022 г., в София – бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 91, работи Център за административно обслужване (ЦАО) на български граждани.

В него са изградени достатъчен брой гишета за административно обслужване. С цел по-добро, бързо и качествено обслужване центърът е снабден със Система за управление на опашките, чрез която се регулира потока от граждани. Българските граждани могат да подават заявления за издаване на лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС (СУМПС), при спазване на следните условия:

за издаване на лични карти и/или паспорти — на гишетата на ОБДС-СДВР (за граждани с постоянен адрес на територията на град София;

за издаване на свидетелства за управление на МПС – на гишетата на ОПП-СДВР (за граждани с постоянен адрес на територията на град София;

плащане на глоби по Споразумения или Наказателни постановления по линия на БДС – на гишетата на ОБДС-СДВР;

плащане на глоби по Споразумения или Наказателни постановления по линия на Пътна полиция – на гишетата на ОПП-СДВР;

за издаване на лични карти и/или паспорти – на гишетата на ДБДС (за граждани с постоянен адрес, извън територията на София-град и София област.

Заявления за издаване на лични карти и паспорти се приемат с експресна, бърза и обикновена услуга, а заявления за издаване на СУМПС – с ускорена, бърза и обикновена услуга.

След избор на желания вид документ за самоличност и получаването на билет от системата, гражданите могат да следят поредността на номерата и своя ред на повикване чрез мониторите в залата.

Същевременно е изградена и втора възможност – предварително записване на час за подаване на заявления за съответната услуга през интернет страница на електронен адрес https://mvr-dbds.sky.bg/.

Информация относно административните услуги, предоставяни от дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС), работното време и др., може да бъде намерена на сайта на съответната областна дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес.

Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от СДВР, могат да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ на територията на столицата.

От 1 декември 2021 г. е въведено следното работно време на звената БДС към Столичната дирекция на вътрешните работи и Дирекция „Български документи за самоличност“, осъществяващи административно обслужване на гражданите – прием на заявления за издаване на български лични документи:



Звената БДС в районните управления (РУ) на територията на София:

– в делнични дни – от 08.30 ч. до 17.30 ч., без обедна почивка;

– в съботни дни – от 08.30 до 14.30 ч.

Отдел БДС-СДВР, с адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза” № 91 (Център за административно обслужване);

– в делнични дни от 08.30 ч. до 17.30 ч.

Дирекция „Български документи за самоличност“, с адрес бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48

– в делнични дни от 08.30 ч. до 17.30 ч.

График на дежурствата на столичните звена БДС в съботните дни на месец декември (от 8.30 до 14.30 часа):

06 декември – Девето РУ

13 декември – Седмо РУ

20 декември – Осмо РУ

