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График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет град Добрич за месец септември

Недялко Тенев

Месец СЕПТЕМВРИ 2026 година

 ДатаЧасМястоВодещ протокола
1.ПК „Транспорт и безопасност на движението”08.09.2026 г.(вторник)09.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажРалица Георгиева
2.ПК „Спорт и младежки дейности”08.09.2026 г.(вторник)10.30 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажВиктория Янкова
3.ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”  08.09.2026 г.(вторник)13.30 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажКристина Енева
4.ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”08.09.2026 г.(вторник)14.30 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажРадостина Колева
5.ПК „Наука, образование”08.09.2026 г.(вторник)16.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етаж Радостина Колева
6.ПК „Търговия, услуги и туризъм”09.09.2026 г.(сряда)9.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажВиктория Янкова
7.ПК „Строителство, инфраструктура и контрол“09.09.2026 г.(сряда)11.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажКристина Енева
8.ПК „Обществен ред и сигурност“09.09.2026 г.(сряда)13.30 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажРадостина Колева
9.ПК „Етика“09.09.2026 г.(сряда)15.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажРалица Георгиева
10.ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”   09.09.2026 г.(сряда)16.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажРадостина Колева
11.ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”                               10.09.2026 г.(четвъртък)09.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажРалица Георгиева
12.ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост”                               10.09.2026 г.(четвъртък)11.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажКристина Енева
13.ПК „Законност и контрол” 10.09.2026 г.(четвъртък)13.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажВиктория Янкова
14.ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“10.09.2026 г.(четвъртък)15.00 ч.Малка заседателна зала – ІІ етажКристина Енева
15.ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“10.09.2026 г.(четвъртък)15.00 ч.Кабинет Председател Общински съветРалица Георгиева
16.ПК „Противодействие на корупцията“10.09.2026 г.(четвъртък)16:00Кабинет Председател Общински съветВиктория Янкова

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