График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет град Добрич за месец септември
Месец СЕПТЕМВРИ 2026 година
|Дата
|Час
|Място
|Водещ протокола
|1.
|ПК „Транспорт и безопасност на движението”
|08.09.2026 г.(вторник)
|09.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Ралица Георгиева
|2.
|ПК „Спорт и младежки дейности”
|08.09.2026 г.(вторник)
|10.30 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Виктория Янкова
|3.
|ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти”
|08.09.2026 г.(вторник)
|13.30 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Кристина Енева
|4.
|ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”
|08.09.2026 г.(вторник)
|14.30 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Радостина Колева
|5.
|ПК „Наука, образование”
|08.09.2026 г.(вторник)
|16.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Радостина Колева
|6.
|ПК „Търговия, услуги и туризъм”
|09.09.2026 г.(сряда)
|9.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Виктория Янкова
|7.
|ПК „Строителство, инфраструктура и контрол“
|09.09.2026 г.(сряда)
|11.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Кристина Енева
|8.
|ПК „Обществен ред и сигурност“
|09.09.2026 г.(сряда)
|13.30 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Радостина Колева
|9.
|ПК „Етика“
|09.09.2026 г.(сряда)
|15.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Ралица Георгиева
|10.
|ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”
|09.09.2026 г.(сряда)
|16.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Радостина Колева
|11.
|ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”
|10.09.2026 г.(четвъртък)
|09.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Ралица Георгиева
|12.
|ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост”
|10.09.2026 г.(четвъртък)
|11.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Кристина Енева
|13.
|ПК „Законност и контрол”
|10.09.2026 г.(четвъртък)
|13.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Виктория Янкова
|14.
|ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“
|10.09.2026 г.(четвъртък)
|15.00 ч.
|Малка заседателна зала – ІІ етаж
|Кристина Енева
|15.
|ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“
|10.09.2026 г.(четвъртък)
|15.00 ч.
|Кабинет Председател Общински съвет
|Ралица Георгиева
|16.
|ПК „Противодействие на корупцията“
|10.09.2026 г.(четвъртък)
|16:00
|Кабинет Председател Общински съвет
|Виктория Янкова