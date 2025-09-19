График на градския и междуселищния обществен транспорт на Стара Загора на 22 септември 2025 г.

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града ни, че на 22.09.2025 г. автобусите и тролейбусите, обслужващи линиите от вътрешноградски и междуселищен транспорт, ще се движат със следното разписание:

– всички автобусни и тролейбусни линии (без линия № 51) ще се движат с утвърденото маршрутно разписание за неделни дни;

– автобусна линия № 51 ще се движи с утвърденото маршрутно разписание за съботни дни (курсовете ще се изпълняват до и от ДАИ).

