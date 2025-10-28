Градската инфраструктура, чистотата, транспортът и осветлението бяха сред водещите теми в приемния ден на кмета на Шумен

Градската инфраструктура, чистотата, транспортът и осветлението бяха сред водещите теми в приемния ден на кмета на община Шумен проф. Христо Христов в понеделник.

Граждани поискаха поставяне на знак за допустима скорост от 30 км/ч на ул. „Цар Освободител“, което ще се постави от администрацията като въпрос пред Комисията по безопасност на движение по пътищата.

Неработещият от години градски часовник на сградата на ОД на МВР – Шумен също беше сред въпросите в приемната на кмета. Той прие идеята и изрази готовност Общината да намери специалист, който да извърши ремонта.

Във връзка с паркингите на пл. „Кристал“ и пл. „Възраждане“ беше отправено предложение да се превърнат в площадни пространства с шадравани и площи за отдих. Заместник-кметът по строителство и благоустройство инж. Андреан Ваньов посочи, че ще се заложат средства в проектобюджета за 2026 г. за проектиране на площадните пространства. Относно чистотата на въздуха в Шумен бе посочено, че е важно да се извършва мониторинг на въздуха, както има за водата. Кметът отговори, че предстои по проекта за „Интелигентна градска среда“ монтирането на измервателни станции на различни точки в града. Бяха поставени и въпроси, свързани с трафика в града, градския транспорт и допълнителна вертикална сигнализация около училища и детски градини.

Кметът насърчи всички предложения за включване на гражданите в решенията на администрацията и подчерта, че предложенията на хората са водещи за него.

Живеещите на ул. „Владимир Шкодров“ обсъдиха с кмета какви са възможните стъпки за рехабилитация и ремонт на улицата с оглед необходимите средства за него.

Темата за осветлението беше поставена от граждани от района на ул. „Одрин“ и ул. „Гоце Делчев“, които посочиха, че паркингът в близост е неосветен. Кметът пое ангажимент експертите от Община Шумен да извършат проверка на място, за да се разреши проблемът.

Приемният ден продължи с въпроси от гражданите за подобряване сигурността на движението в града, разрешаване на проблем с ПУП, инвестиционни проекти и други теми. Кметът се ангажира да потърси решения на поставените проблеми, а експертите да предоставят възможности за изпълнение в разумни срокове.

