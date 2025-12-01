Градската елха в Търговище грейва на 5 декември

Светлините на градската коледна елха в Търговище ще грейнат на 5 декември, петък. Началото на тържеството е в 17.00 ч., на сцената пред Общината.

В рамките на програмата присъстващите ще се насладят на представлението „Снежнобяла приказка“ на Държавен куклен театър – Търговище. Участие ще вземе и Ебру Хайрединова от Музикална школа „Ню войсис“. Специален гост на тържеството пък ще бъде Дядо Коледа.

След края на програмата всички заедно ще отброим секундите, оставащи до запалването на коледните светлини. Празникът ще завърши със заря, която ще освети небето над централния площад „Свобода“.

С тържеството започва и декемврийската програма на местната администрация по случай коледните и новогодишни празници.

Информация за всички събития и прояви е публикувана в сайта и във фейсбук страницата на Община Търговище.

