понеделник, декември 1, 2025
Последни:
Региона

Градската елха в Търговище грейва на 5 декември

Редактор

Светлините на градската коледна елха в Търговище ще грейнат на 5 декември, петък. Началото на тържеството е в 17.00 ч., на сцената пред Общината.

В рамките на програмата присъстващите ще се насладят на представлението „Снежнобяла приказка“ на Държавен куклен театър – Търговище. Участие ще вземе и Ебру Хайрединова от Музикална школа „Ню войсис“. Специален гост на тържеството пък ще бъде Дядо Коледа.

След края на програмата всички заедно ще отброим секундите, оставащи до запалването на коледните светлини. Празникът ще завърши със заря, която ще освети небето над централния площад „Свобода“.

С тържеството започва и декемврийската програма на местната администрация по случай коледните и новогодишни празници.

Информация за всички събития и прояви е публикувана в сайта и във фейсбук страницата на Община Търговище.

Интересно от мрежата

Вижте още

Финали на ученическите игри в Хасково

Редактор

Възпитаници на Школата по етнография, история и народно приложно изкуство при ОП “Младежки център“ – Хасково с призови награди от XXXIII Национален ученически конкурс

Редактор

Екип от Гимназията по туризъм – Плевен, представи родната кухня на Кулинарен фестивал в Бурса

Редактор

Pin It on Pinterest